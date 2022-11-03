6010 جولات رقابية لأسواق النفع ومسالخ منطقة مكة

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وأكد مدير أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المهندس جمعان الزهراني، أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ وتطبيق التشريعات، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية، والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.وبين أن إدارة السوق المركزي للخضار والفاكهة بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي، عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق؛ حيث نفذت 603 جولات خلال الشهر الماضي، تهدف إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، لافتا إلى التحفظ على البضائع لحين تسديد الغرامات، وفي حالة عدم مراجعة المخالفين يتم تسليم البضائع للجمعيات الخيرية المعتمدة.
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