شكرا لقرائتكم خبر 6010 جولات رقابية لأسواق النفع ومسالخ منطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نُفذت 6010 جولات رقابية وتفتيشية في أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام، وذلك خلال 3 أشهر.

وأكد مدير أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المهندس جمعان الزهراني، أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ وتطبيق التشريعات، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية، والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

وبين أن إدارة السوق المركزي للخضار والفاكهة بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي، عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق؛ حيث نفذت 603 جولات خلال الشهر الماضي، تهدف إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، لافتا إلى التحفظ على البضائع لحين تسديد الغرامات، وفي حالة عدم مراجعة المخالفين يتم تسليم البضائع للجمعيات الخيرية المعتمدة.