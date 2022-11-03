تدشين 3 مراكز لانطلاق دوريات أمن الطرق بالرياض ومكة

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وشملت المراكز: مركز انطلاق دوريات أمن الطرق في طريق (عمق) بمنطقة مكة المكرمة، ومركزي الهضيب وستارة بمنطقة الرياض، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية والأمنية في طرق المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي - عبر تقنية الاتصال المرئي - أمس، 3 مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة.وشملت المراكز: مركز انطلاق دوريات أمن الطرق في طريق (عمق) بمنطقة مكة المكرمة، ومركزي الهضيب وستارة بمنطقة الرياض، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية والأمنية في طرق المملكة.

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