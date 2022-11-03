إغلاق 19 موقعا لإعادة التدوير والحديد المستعمل بجدة

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وصادرت الأمانة، ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، عددا من موازين السكراب والحديد وأنابيب الأكسجين والغاز، التي تعمل على بيعها وتدويرها بطرق غير نظامية، مما يسبب آثارا صحية وبيئية جراء عمليات التدوير العشوائية في مواقع مخالفة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة بمشاركة بلدية المليساء، 19 موقعا من المواقع المسورة، التي تمارس نشاط إعادة التدوير والحديد المستعمل، وذلك على مساحة تقدر بـ 100 ألف م2.وصادرت الأمانة، ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، عددا من موازين السكراب والحديد وأنابيب الأكسجين والغاز، التي تعمل على بيعها وتدويرها بطرق غير نظامية، مما يسبب آثارا صحية وبيئية جراء عمليات التدوير العشوائية في مواقع مخالفة.

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