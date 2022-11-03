جولات يومية لرصد الملاحظات داخل المسجد الحرام

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وقال المدير العام للإدارة العامة للمراجعة الداخلية ريان العدواني، إن حضور قيادات المراجعة الداخلية في بيت الله الحرام وجوانبه وفي مرافق الرئاسة بشكل مستمر، ضرورة حتمية لملامسة الجانب العملي لعمليات الرصد والمعالجة للملاحظات من فرق المراجعة، وبالتالي رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بحوكمة الأعمال والخدمات المقدمة للزوار من جميع الإدارات المشمولة بأعمال المراجعة.وأضاف، بأن التواصل الفعال والانسجام بين القيادات بمختلف الإدارات ذات الصلة المباشرة بالعمل الميداني يتطلب التواصل بشكل أفقي، وذلك حري بالاستجابة الفورية، علاوة على توفير الوقت، وذلك بإشراف مباشر من وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية، خلال حضور مختلف القيادات بالإدارات ذات الصلة بالأعمال والخدمات المقدمة بالحرم الشريف.
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