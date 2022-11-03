شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أهلي جدة يزف خبر سعيد إلى موسيماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن جاهزية نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، للمشاركة مع فريقه بالفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن علي الأسمري لاعب فريق الراقي، بات جاهزًا للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.



الأسمري ينهي برنامجه التأهيلي والعلاجي وجاهز للمباريات

وتابعت: "الأسمري أنهى البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له، وتعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية".

وأضافت: "اللاعب ينتظر أن يشارك في مباريات فريقه الودية تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال فترة التوقف الجارية للفريق".



الأسمري يتعافى من إصابة مزق في عضلة الساق



وكان الأسمري، تعرض للإصابة بتمزق في عضلة الساق من الدرجة الثانية، بالشهر الماضي خلال مشاركته مع ناديه الغربي في مواجهة العين الودية".

من ناحية أخرى استعاد الفريق، خدمات الكاميروني فرانك كوم لاعب الفريق، بعد غيابه عن مباريات الراقي خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا.

فرانك كوم جاهز للمشاركة مع أهلي جدة

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن كوم أصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه بعد الإجازة التي حصل عليها الفريق خلال فترة التوقف.

وتابعت: "اللاعب تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام جدة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى".

وغاب اللاعب الكاميروني عن صفوف الأهلي في آخر مواجهتين لفريقه في الدوري أمام نجران والرياض بسبب الإصابة، حيث دخل في برنامج علاجي وتأهيلي، بهدف تجهيزه للعودة بكامل عافيته.