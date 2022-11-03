شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأرجنتين تتسبب في تأجيل تدريبات المنتخب قبل مواجهة الإمارات وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قرر تأجيل تدريباته بسبب نجوم التانجو.



سكالوني يؤجل تدريبات منتخب الأرجنتين بسبب التزامات نجومه

وأوضحت التقارير، أن المنتخب الأرجنتيني، قرر تأجيل تدريبه المفتوح إلى 14 نوفمبر الجاري، بدلًا من تنظيمه في 13 من الشهر ذاته، بسبب التزامات اللاعبين مع أنديتهم.

وتابعت: جاء هذا القرار استجابةً لطلب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بعد استعراض مواعيد اللاعبين مع أنديتهم الأوروبية".

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين لقاء ودي ضد منتخب الإمارات في 16 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

مجموعة الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

ويتواجد منتخب الأرجنتين في مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بجانب كل من المكسيك وبولندا.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى، قرر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، فتح مباراته الودية أمام آيسلندا الأحد المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي العاصمة الإماراتية على خلاف المباريات الماضية.

وسمح المدرب بتوجيه الدعوة إلى عدد من الشخصيات الرياضية لحضور المباراة، كما سيتم توزيع تذاكر مجانية لجماهير الأخضر الراغبة في الحضور.

وكان رينارد قد فرض السرية على تجريبيات المنتخب الثلاث الماضية، أمام مقدونيا الشمالية وانتهت بالفوز وألبانيا وهندوراس وانتهوا بالتعادل.