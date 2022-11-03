اخبار السعوديه

السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم تدين محاولة اغتيال عمران خان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية

الرياض - محمد الوسيري - أعربت وزارة الخارجية، مساء اليوم الخميس، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

تضامن المملكة

وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع باكستان وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية، مشيرة إلى دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مع تمنياتها لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق السلامة والاستقرار والازدهار.

قد يهمّك أيضاً

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا