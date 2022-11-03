أمر ملكي بترقية عددٍ من أعضاء النيابة العامة

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية عددٍ من أعضاء النيابة العامة على مراتب السلك الوظيفي الخاص بهم.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وحثَّ المعجب منسوبي النيابة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا على قدر الثقة الغالية الممنوحة لهم من القيادة الرشيدة، وعند حسن ظن المجتمع بهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه.



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Source akhbaar24

