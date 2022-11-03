مديرة مشروع “مسك” لـ”أخبار 24″: “قادة 2030” يستهدف ذوي الخبرة والقادرين على تحريك عجلة التحول

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قالت مديرة مشروع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك” نورة الضويحي إن هناك 4 مسارات في المشروع تغطي برامج مختلفة تستهدف جميع الفئات العمرية والعملية.

وأوضحت لـ”أخبار 24” أن مسك القادة يستهدف 4 مراحل عمرية؛ الثانوية ببرنامج “نخبة”، والاستعداد للجامعة والتأهيل للقبول، والمرحلة الجامعية، والدعم بورش عمل والتطوير المهني والقيادي ودخول مسابقات الأمم المتحدة.

وأضافت – خلال فعاليات “جولة مسك” في نسختها الثانية بالشرقية؛ احتفالاً بمرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة – أن من لديهم من 5 إلى 8 سنوات خبرة عملية مستهدفون بالدعم ببرامج مختلفة مثل 10 x وتنمية المهارات القيادية والإدارية.

وبينت أن برنامج قادة 2030 يستهدف القادة ممن لديهم 10 سنوات فأكثر خبرة عملية و5 سنوات فأكثر خبرة في القيادة ويشغلون مناصب حكومية أو خاصة على أن يكونوا مؤثرين في تحريك عجلة التحول في المملكة.

وأشارت إلى أن جولة مسك بالدمام تُعرف بمسارات المؤسسة وبرامجها، في وجود بودكاست “عنان” إحدى مبادرات مسك التي أطلقت حديثاً، كما تُعرض صورٌ تعبر عن ماضي مسك، إضافة إلى إطلاق منتدى مسك العالمي نهاية الأسبوع المقبل.

يذكر أن المؤسسة أطلقت فعاليات “جولة مسك” في الأول والثاني من نوفمبر الجاري بمركز الظهران إكسبو واختتمت بحضور 2000 شخص استمتعوا بها حيث رسمت مسك ملامح أعوامٍ من صناعة الفرص للطاقات الشبابية والإبداعية.





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Source akhbaar24

