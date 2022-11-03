وزير الطاقة يبحث مع مسؤول برتغالي تعزيز التعاون المشترك واستقرار أسواق النفط العالمية

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عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اجتماعاً مع وزير البيئة والعمل المناخي في البرتغال دوارتي كورديرو، أكدَّا خلاله أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة إلى ضمان أمن إمدادات الطاقة.
وأكد الجانبان خلال اجتماعهما عبر الاتصال المرئي، حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين؛ وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة في المستقبل القريب.
وأشارا إلى أن المملكة تعد شريكاً موثوقاً به، وإحدى الدول المصدرة للبترول الخام إلى البرتغال، مؤكدين أهمية التعاون في مجالات الطاقة، كالهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة؛ بما في ذلك دمج التيار المنتج من الطاقة المتجددة في الشبكات، وأمن وموثوقية الأنظمة الكهربائية وتجارتها وربطها دولياً.
وأكد الوزيران، أن تحول الطاقة أمر مهمٌّ في معالجة تحديات الطاقة والمناخ؛ وهو ما سيناقَش بشكل أوسع في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27″” في مدينة شرم الشيخ.
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Source akhbaar24
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