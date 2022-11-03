“الخزانة الأمريكية” تفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بحزب الله وفيلق القدس الإيراني

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تستهدف كيانات للنفط والشحن والسفن. وأوضحت وفقاً لـ “رويترز” أن العقوبات تستهدف أفرادا مرتبطين بحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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