دورة الألعاب السعودية.. تتويج الفائزين بمنافسات الألعاب الإلكترونية و الهلال والاتفاق إلى نهائي كرة الطائرة للسيدات

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توّج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الفائزين في منافسات الألعاب الإلكترونية، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل بن سلطان آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

واختتمت مساء أمس الثلاثاء منافسات الألعاب الإلكترونية، التي أقيمت في المدينة الإعلامية “شماس” بمشاركة 16 نادياً، في لعبة “ببجي موبايل”، وحسم فريق الخلود المركز الأول والميدالية الذهبية، وحلّ نادي الثلاثي في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء نادي السد في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، اختتمت صباح اليوم مبارتي الدور نصف النهائي لمنافسات الكرة الطائرة للسيدات والتي أسفرت عن تأهل فريق سيدات الهلال للمباراة النهائية للدورة بعد الفوز على فريق الفيصلي بنتيجة 3-0، وفي المباراة الثانية، حسم فريق الاتفاق تأهله بعد فوزه على فريق العنقاء بنتيجة 3-1.

وبهذه النتيجة، يلتقي فريقا الهلال والاتفاق في المباراة النهائية لمسابقة الكرة الطائرة للسيدات، فيما يلتقي فريقا الفيصلي والعنقاء لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم غدٍ الجمعة.

وانطلقت صباح اليوم منافسات الملاكمة والتي يستضيفها استاد الأمير فيصل بن فهد، بمشاركة 81 لاعباً ولاعبة، وستستمر منافساتها حتى يوم 6 نوفمبر.



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Source akhbaar24

