محافظ عنيزة يطلع على استعدادات مهرجان الغضا

التقى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم يوم أمس برئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية السياحية نزار بن حمد الحركان ونائبه الأستاذ يوسف بن عبدالرحمن الوهيب المشرف العام على مهرجان الغضا والمدير التنفيذي للجمعية بندر بن فهد الجنيني وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر المحافظة.

ورحب المحافظ بالجميع مشيراً إلى أن مهرجان الغضا يعتبر أحد المهرجانات الوطنية على مستوى المملكة ويعد عميد المهرجانات الشتوية كونه أول الفعاليات السياحية التي تقام في فصل الشتاء منذ عام 1424هـ ويجد كل أنواع الدعم من سمو أمير المنطقة الحريص دوماً على تفوق المنطقة في كافة المجالات وتحديداً الجانب السياحي وفي ظل رؤية المملكة 2030، التي تضع المسار السياحي كأحد مستهدفاتها وتعول عليه الكثير كرافد اقتصادي ووسيلة جذب هامتين.

من جانبه بين يوسف الوهيب المشرف العام على المهرجان أن الجمعية حريصة كل الحرص على وضع بصمة مؤثرة لذلك فقد تم وضع استراتيجية للعمل تتضمن الهيكيل التنظيمي لفريق العمل وتدعيمه بأسماء لامعة مع ضخ الدماء الشابة ووضع الخطط التي يُراعى بها التجديد والإبتكار والشمولية لإستهداف كافة شرائح المجتمع.

وأضاف: خلال الفترة الماضية عملنا على إعادة البنية التحتية وتجهيزها بشكل يتلائم مع متطلبات المرحلة الحالية والأفكار المرغوب تنفيذها ومنها بوليفارد الغضا والمناطق الفنية والترفيهية والبيئية.

يذكر أن مهرجان الغضا ينطلق في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر القادم ويستمر لمدة عشر أيام.