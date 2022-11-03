شكرا لقرائتكم مواعيد التسجيل بالاختبار التخصصي للرخص المهنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن التسجيل في الاختبار التخصصي للرخص المهنية للوظائف التعليمية سيُتاح من خلال موقع مركز قياس عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضحت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، أن مواعيد الاختبار التخصصي ستكون كالتالي:

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بالنسبة للرجال

من هم على رأس العمل (المدارس الحكومية) سيكون فتح التسجيل للاختبار يوم 20 نوفمبر الجاري، وللجميع سيكون فتح الاختبار يوم 21 نوفمبر الجاري، على أن ينتهي التسجيل يوم 20 يناير 2023م.

بالنسبة للنساء

من هن على رأس العمل (المدارس الحكومية)، سيكون فتح التسجيل للاختبار يوم 23 نوفمبر الجاري، موضحة للجميع أنه سيكون فتح الاختبار يوم 28 نوفمبر الجاري، على أن ينتهي التسجيل يوم 20 يناير 2023م.