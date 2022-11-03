“الاستثمار”: نمو الناتج المحلى الإجمالي بنحو 8.6%

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المناطق_الرياض
كشفت وزارة الاستثمار ، اليوم الخميس، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ليسجل معدلات نمو إيجابية بنحو 8.6% في الربع الثالث من عام 2022م.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية التي تصدرها وزارة الاستثمار ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما سجلت أسعار الجملة زيادة بنحو 4.6%.
وكشفت المؤشرات ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنحو 16.8%، ومبيعات نقاط البيع 18.6% والودائع الإدخارية 18.1%، وإجمالي الأصول الاحتياطية 0.6%.
وأبانت أن عمليات سداد سجلت ارتفاعًا 3.4% وعرض النقود 9%، والودائع تحت الطلب 5.4%، والائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص 14.5%، ومطلوبات المصارف من الحكومة 10.5%.
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Source almnatiq
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