“أرامكو” و”هيئة التراث” تتعاونان لتمكين ريادة الأعمال في قطاعي الحرف والتراث العمراني

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وقّعت هيئة التراث، مذكرة تفاهم مع شركة “أرامكو”؛ لتعزيز التعاون في مجال تطوير الفرص الاستثمارية في قطاعي الحرف والتراث العمراني بالمملكة.

وجرى التوقيع في مدينة الظهران، خلال حفل إطلاق “أرامكو” برنامجها لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة “تليد”، حيث وقّع عن الهيئة رئيسها التنفيذي الدكتور جاسر الحربش، فيما مثّل أرامكو المدير التنفيذي للتنمية الوطنية الدكتور جميل البقعاوي.

وتتضمن المذكرة مسارين رئيسيين؛ الأول التعاون لتنمية قطاع الحرف؛ عبر بحث آلية استقطاب فرص الاستثمار المتاحة، وإنشاء شركات في مجالات الحرف والخدمات المساندة، بالإضافة لإمكانية تدريب الحرفيين على إجراء دراسات جدوى اقتصادية لمشاريعهم، وتدريبهم على مبادئ العمل الحر وتسويق وتسعير المنتجات الحرفية، وتمكين الحرفيين والحرفيات الحاصلين على ترخيص ممارس حرفي بالمشاركة في مبادرات الشركة.

وركز المسار الثاني على قطاع التراث العمراني؛ حيث سيتعاون الطرفان لبحث إمكانية تقديم خدمات التدريب لروّاد الأعمال، وتقديم الدعم الإداري والفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، والوصول إلى السوق المحتمل في مجال المباني التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى تطوير محافظ أعمال التراث العمراني.



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Source akhbaar24

