عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد نهاية الشهر الجاري (صور)

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أُعلن في العاصمة البريطانية لندن، أن السيارة الخاصة بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ستعرض يوم 26 نوفمبر الجاري للبيع في مزاد Historics Auctioneers في Mercedes World.

وقطعت سيارة العائلة المالكة وهي من نوع جاكوار X-Type؛ مسافة لا تقل عن 75000 ميل والتي صممها إيان كالوم، ولديها محرك V6 سعة 3 لترات يرسل القوة إلى جميع العجلات الأربع، مما يجعلها ثابتة بشكل متقن عند القيادة بحماس.

وتحتوي السيارة، والتي يبلغ عمرها مع العائلة نحو 13 عامًا، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، على مقصورة داخلية من جلد الشعير ومجموعة من وسائل الراحة مثل فتحة السقف والتحكم في المناخ والنوافذ الكهربائية وناقل الحركة الأوتوماتيكي.

وقال صاحب المزاد، جيمس جود أوف هيستوريكس: “إنه لشرف كبير أن أعرض مثل هذه القطعة التاريخية الشهيرة في المزاد، لسيارة من الواضح أنها استمتعت كثيرًا بصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية”.



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Source akhbaar24

