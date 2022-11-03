تحديد الموعد والملعب.. الكشف عن تفاصيل مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان

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كشفت مصادر صحفية، عن موعد المباراة الودية التي ستجمع نجوم فريقي الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان بطل فرنسا، على كأس موسم الرياض.
وكان رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، قد أعلن عن إقامة مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، بعد أن تم تأجيلها من العام الماضي.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، إنه تقرر بشكل مبدئي إقامة مباراة كأس موسم الرياض،بين يوم 19 يناير المقبل 2023.
وأشارت المصادر إلى أن مباراة كأس موسم الرياض ستقام على ملعب الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض معقل قطبي الرياض الهلال والنصر.
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Source akhbaar24
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