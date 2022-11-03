لتوفير الرعاية الصحية الشـاملة .. “الصحة” توقع اتفاقية تدشين مركز المعايرة

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وقعت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، اتفاقية تعاون لتدشين مركز المعايرة، بالشراكة مع القطاع الصحي الخاص.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير الرعاية الصحية الشـاملة في جميع مسـتوياتها وفق أعلى المعايير العالمية لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، ويشمل ذلك اختبار وفحص ومعايرة الأجهزة الطبية، واختبار وفحص ومعايرة أجهزة القياس والمعايرة التي تستخدمها شركات التشغيل وموردو الأجهزة الطبية في مرافق الوزارة.

كما تستهدف الاتفاقية إقامة برامج التدريب في إدارة الجودة والتميز التشغيلي وإدارة الأصول، وصيانة المعدات والمعايرة والتفتيش، وتطوير برامج منح الشهادات المهنية للعاملين في القطاع الصحي.



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Source akhbaar24

