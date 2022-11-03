انطلاق المؤتمر الأول لرابطة المدربين السعوديين على هامش دورة الألعاب السعودية (صور)

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اٌقيم اليوم الخميس، المؤتمر الأول لرابطة المدربين السعوديين، على هامش دورة الألعاب السعودية الأولى، في فندق الإنتركونتيننتال بمدينة الرياض.

ويشهد المؤتمر، العديد من المحاضرات الرياضية، بداية بالدكتور يحيى الشريف الذى سيتحدث عن مسار مهنة التدريب، ثم البروفسيور المهدى بن عبدالمجيد في مسار الأسس العلمية للانتقاء الرياضى، ثم الأسس العلمية لتصميم برامج القوة العضلية للاعبين الموهوبين للدكتور حسين جعفر، ثم الإعداد الذهنى وأهميته في الوصول بالموهوب إلى منصة التتويج للأستاذ علي البقرى.

وسيتم على هامش المؤتمر، تكريم أكثر من 25 مدربًا وطنيا تميزوا على مدار الأعوام الماضية بخبرتهم وإنجازتهم العريقة في مجال التدريب.

يذكر أن رابطة المدربين السعوديين، تأسست شهر مايو من العام 2021، ويرأسها مدرب المنتخب السعودى للكاراتيه الكابتن على الزهراني، ومعنية بتطوير وتعزيز قدرات المدربين، والارتقاء بمهنة التدريب وتطوير العملية التدريبية، وتحديد قواعد الجودة الشاملة لاعتماد المدربين، وتعزيز القيم الرياضية بين المدربين والمجتمع.





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Source akhbaar24

