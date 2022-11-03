شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد إكتشاف كريم فؤاد فى مركز الجناح وسط تألق كبير للاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبدو أننا على وشك مشاهدة لاعب جناح عصري فى النادي الأهلى بعد نجاح تجربة كولر فى إقحام كريم فؤاد فى مركز الجناح، فعلى الرغم أن مركز اللاعب الأساسي هو الظهير الأيمن، إلا أن اللاعب أظهر تألق وبراعة كبيرين فى مركزه الجديد، والذي ظهر واضحًا للجميع منذ بداية الموسم الحالي.

وأشادت الصحافة المصرية بالمدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، والذي أعاد إكتشاف اللاعب، بعدما كان خيارًا بديلًا مع المدرب الجنوب أفريقي السابق بيتسو موسيماني، مما يؤكد لنا أن المدرب السويسري يمتلك رؤية ثاقبة على الرغم من أنه لم يتجاوز مدة الشهرين على رأس القيادة الفنية للمارد الاحمر.



أرقام اللاعب مع الأهلى بعد توقف الدوري

وشارك كريم فؤاد فى 3 مباريات للفريق فى بطولة الدوري، حيث تم الدفع باللاعب فى أول لقائين بشكل بديل، فى حين شارك فى المباراة الثالثة أمام الداخلية أمس بصورة أساسية، وأحرز اللاعب هدفين وصنع مثلهما مع الفريق، بالإضافة إلى تسجيله هدفًا قاتلًا أمام الغريم التقليدي الزمالك فى كأس السوبر المصري.



موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلى فريق طلائع الجيش 2 ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعه السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.