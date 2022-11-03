شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق ل فيريرا بعد التعثر أمام إنبي فى مسابقة الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مباراة الفريق أمس أمام نادي إنبي، حيث أعرب عن إستيائه من تعادل الفريق أمام النادي البترولي، خاصة أنه كان متقدمًا فى النتيجة ضمن أحداث الشوط الأول من المباراة، ولكن أكد أن الإجهاد أثر على لاعبيه بالسلب فى أحداث شوط اللقاء الثاني.

وأضاف أن رحلة السفر إلى الإمارات فى السوبر المصري وخوض لقاء آخر بعد 4 أيام فقط فى الدوري المحلي قد ألقى بظلاله على الفريق، مشيرًا إلى أنه لم يطلب من لاعبيه أن يتراجعون للخلف مثلما يدعي البعض، معلقًا على تدني المستوي فى الشوط الثاني إلى فارق اللياقة البدنية والذي كان لصالح الفريق الخصم.



فيريرا يعبر عن رأيه فى توقف الدوري

ومن جانبه أعرب فيريرا عن سعادته بتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة المقبلة، حيث ستكون هذه الفترة جيدة لإعادة الجهاز الفني لحساباته الفتية والوقوف على الأخطاء التى أرتكبها الفريق فى المرحلة السابقة، ومحاولة تدارك الأمور والدفاع على لقب المسابقة، لا سيما أن الدوري ما زال فى بدايته.



فيريرا يقرر إراحة لاعبيه بشكل سلبي

وقرر المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح لاعبي الفريق راحة سلبية من تدريبات اليوم، فى ظل ضغط المياريات المتلاحق على الفريق فى الفترة الأخيرة، إضافة إلى فترة توقف مسابقة ستكون جيدة لإستعادة اللاعبين لياقتهم البدنية فى الفترة المقبلة.