عاجل.. ملعب مرسول بارك يستضيف مباريات الهلال.. ورد مفاجئ للنصر

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تفاجئ الشارع الرياضي في المملكة العربية السعودية، بإمكانية إقامة مباريات نادي الهلال على ملعب مرسول بارك وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، خاصة بعدما بات مملوكًا لفريق النصر.

مرسول بارك نصراوي

وأصبح ملعب “مرسول بارك” أو ما يُعرف بـ “ملعب جامعة الملك سعود”؛ ملكًا لنادي النصر، منذ عام 2020، وذلك يستمر لمدة 10 سنواتٍ كاملة، بعد أن كان يستضيف مـــباريات نادي الهلال من قبل.

وكان الزعيم قد لعب على ملعب “مرسول بارك”، خلال الــفترة من 2017 لـ 2020،وعرف حينها بـ “محيط الرعب”، حيث توّج عليه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، واستعاد هيمنته على القارة من جديد.

رفض طلب الهلال

وألمح عبد العزيز العصيمي الإعلامي الرياضي، إلى طلب الهلال، برئاسة “فهد بن نافل”، إلى إقامة مباريات الفريق الأزرق ، على ملعب “مرسول بارك”، مُشيرًا إلى أن الطلب تم رفضه من قبل إدارة النصر.

وقال في تغريدة عبر موقع التدوينات القصير “تويتر”: “تم رفضهم من اللعب بـ مرسول بارك، مرسول أصفر وأزرق فقط ولا يقبل لون ثالث، ولن يستضبف سوى مباريات نادي النصر فقط، فقد رُفض الطلب بشكل رسمي”.

واقعة مُثيرة للجدل

والجدير بالذكر، أن ملعب “مرسـول بارك”، شهد واقعة مــثيرة، خلال عام 2021، عــندما قام البليهي، قلب دفاع الهلال، بغرس علم فريقه، في منتصف الملعب، بعد الفوز على النصر، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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Source almnatiq

