لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط.. “شاهين” يقتني جهاز محاكاة الطيران الشراعي

︎

.



كشف الاتحاد السعودي للطيران الشراعي “شاهين” عن استضافته جهاز المحاكاة للطيران الشراعي الذي يعدّ الأول على مستوى الشرق الأوسط في استضافة محاكي الطيران والرابع عالمياً.

وأضاف أن الجهاز وضع في مقر مركز الموهوبين بتعليم عسير بأبها، مؤكدا أن الجهاز سيسهم في رفع مستوى الأداء للتدريب على رياضة الطيران الشراعي، وتدريب الممارسين والهواة بطرق مبتكرة تحاكي مختلف حالات الطقس التي يمكن أن يواجهُهَا ممارس الرياضة وتحدي المخاطر عليه.

وأكد أن الجهاز يساعد على تعزيز الأمن والسلامة ورفع الوعي لدى الممارسين والهواة، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم العديد من البرامج والأنشطة التدريبية لطلاب التعليم العام بتعليم عسير ضمن الأنشطة اللاصفّية لنشر ثقافة رياضة الطيران الشراعي.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

