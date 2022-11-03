سيتم إبلاغ المتضررين غدًا.. “ماسك” يخطط لإلغاء 3700 وظيفة في “تويتر”

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أفادت مصادر مطلعة أن إيلون ماسك يخطط لإلغاء نحو 3700 وظيفة في تويتر أو ما يعادل نصف القوة العاملة في الشركة في محاولة لخفض التكاليف.
وأوضحت المصادر وفقًا لوكالة “بلومبرج” أنه من المنتظر أن يقوم المالك الجديد لموقع تويتر بإبلاغ الموظفين المتضررين غدًا (الجمعة).
وأشارت إلى أن “ماسك” يعتزم عكس سياسة العمل الحالية لشركة التواصل الاجتماعي من أي مكان وسيطلب من الموظفين العمل من المكتب على الرغم من إمكانية إجراء بعض الاستثناءات.
وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلا عن مصادر أن ماسك يخطط لخفض ربع القوة العاملة في تويتر كجزء من الجولة الأولى من عمليات التسريح في شركته التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة.
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Source akhbaar24
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