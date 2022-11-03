«حساب المواطن» يُحدد المستندات المطلوبة لتسجيل الفرد المستقل

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المناطق_الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، أنه يشدد على ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل:

1 – صك الملكية للسكن.

2 – تعريف سكن من قطاع «حكومي أو خاص».

3 – تعريف سكن من، «الجامعات أو الكليات أو المعاهد».

وأشار البرنامج إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد، فإنه سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

دفعة أكتوبر من حساب المواطن

وقبل أسابيع، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأكد أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين، بلغ 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

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Source almnatiq

