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رفحاء 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واس

نفذت جمعيةُ “رؤوم” لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء خلال شهر أكتوبر 2022م, عدداً من المشروعات والبرامج الاجتماعية المتنوعة لصالح الأسر المستفيدة من خِدْمَاتِها بقيمةٍ إجماليةٍ بلغَتْ 236,643 ريالاً.

وأوضحت الجمعية ان البرامجُ شملَتِ تنفيذَ مشروع الكفالة النقدية بتكلفة بلغَتْ 142,200 ريالٍ، ومشروع الكفالة الغذائية بمبلغ 90,133 ريالات،ومشروع أجهزة كهربائية بتكلفة 4,310 ريالات، بالإضافة لإقامة برنامج أيتام شدن للأطفال ، وبرامج أخرى متنوعة مثل الألعاب والمسابقات والبرامج الترفيهية والثقافية الهادفة المتصلة بتنمية المواهب وتعزيز الإيجابية.

وأوضحَتْ “رؤوم” أنَّ هذه البرامجَ تأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتكافلية لتحسين جودة حياة المستفيدين من خِدْمَاتِ الجمعية في المحافظة .

// انتهي //

07:15ت م

0009 رفحاء 09 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 03 نوفمبر 2022 م واسنفذت جمعيةُ “رؤوم” لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء خلال شهر أكتوبر 2022م, عدداً من المشروعات والبرامج الاجتماعية المتنوعة لصالح الأسر المستفيدة من خِدْمَاتِها بقيمةٍ إجماليةٍ بلغَتْ 236,643 ريالاً.وأوضحت الجمعية ان البرامجُ شملَتِ تنفيذَ مشروع الكفالة النقدية بتكلفة بلغَتْ 142,200 ريالٍ، ومشروع الكفالة الغذائية بمبلغ 90,133 ريالات،ومشروع أجهزة كهربائية بتكلفة 4,310 ريالات، بالإضافة لإقامة برنامج أيتام شدن للأطفال ، وبرامج أخرى متنوعة مثل الألعاب والمسابقات والبرامج الترفيهية والثقافية الهادفة المتصلة بتنمية المواهب وتعزيز الإيجابية.وأوضحَتْ “رؤوم” أنَّ هذه البرامجَ تأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتكافلية لتحسين جودة حياة المستفيدين من خِدْمَاتِ الجمعية في المحافظة .// انتهي //07:15ت م0009

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / “رؤوم”لرعاية الأيتام برفحاء تُنفذ عددًا من البرامج الاجتماعية خلال شهر أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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