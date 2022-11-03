“التجارة” تكشف الإجراء المتبع حال انتهاك العلامة التجارية للمتاجر الإلكترونية

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كشفت وزارة التجارة عن الإجراء المفترض اتباعه حال انتهاك العلامة التجارية الخاصة بالمتاجر الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أنه في حال انتهاك العلامة التجارية المسجلة للمتاجر الإلكترونية، أو استخدامها من قبل الغير دون ترخيص مسبق من مالكها، فيجب التقدم ببلاغ للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

من جانبها، قالت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إن تقديم البلاغات حال انتهاك العلامة التجارية المسجلة للمتاجر الإلكترونية متاح من خلال موقعها الرسمي.



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Source akhbaar24

