︎
.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوباً برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وسماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم.
وأوضح أن تأثير الرياح سيمتد إلى الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة والرياض والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة بمكة المكرمة، و31 درجة بالمدينة المنورة، و34 درجة بالرياض، و37 درجة بالدمام، و33 درجة في جدة، و32 درجة في أبها).
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم.. انخفاض ملموس في درجات الحرارة ورياح معيقة للرؤية في هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.