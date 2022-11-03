“سكني”: الاستفادة من الدعم مرة واحدة فقط للأسرة سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة

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أكد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحدة مرة واحدة فقط.
وأوضح البرنامج أنه يمكن الاستفادة من الدعم من خلاله أو عن طريق صندوق التنمية العقارية، وسيكون مرة واحدة فقط سواءً كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة.
وأضاف أنه بإمكان المستفيد التنازل للزوجة أو العكس عن طريق منصة سكني، عن طريق زيارة الحساب الشخصي ثم النقر على أيقونة “الخدمات”، ثم النقر على “التنازل عن الدعم السكني”، مشيراً إلى أن سرعة معالجة الطلب تعتمد على دقة المعلومات وصحتها.
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Source akhbaar24
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