“الصحة”: هؤلاء الأكثر حاجة لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

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أكدت وزارة الصحة أن كبار السن والأطفال من بين الفئات الأكثر حاجة لتلقي اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية. وأوضحت الوزارة أن فئات الأكثر حاجة للقاح الإنفلونزا تشمل كذلك الحوامل والمصابين بنقص المناعة أو الأمراض المزمنة، والعاملين في القطاع الصحي. ودعت كل من كان من بين تلك الفئات لسرعة تلقي اللقاح أو تذكيرهم بذلك، من أجل حمايتهم وتجنيب إصابتهم بالمرض كون الإصابة به خطراً على صحتهم.

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