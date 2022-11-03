“الصحة”: اللقاح ضروري للحماية من الأنفلونزا.. وهذه الفئات الأكثر تأثرًا بالمضاعفات

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أوضحت وزارة الصحة أن كبار السن والأطفال من الفئات الأكثر تأثرًا بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها، لافتةً إلى ضرورة أخذ اللقاح؛ لحمايتهم من الفيروس.
وأكدت الوزارة أن الفئات التي تتأثر بشكل أكبر من مضاعفات الإنفلونزا المنزلية تشمل كذلك المصابين بنقص المناعة والأمراض المزمنة، والحوامل، والعاملين في القطاع الصحي.
ونبّهت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بـ”تويتر” بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ للحماية من تداعيات الفيروس.
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Source almnatiq
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