مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ب جدة تنجح في استخدام الأنبوب المجهري في عمليات الجلوكوما

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نجحت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة في استخدام الأنبوب المجهري preserflo لأول مرة بالسعودية في عمليات الجلوكوما، وذلك لمريضَيْن، وتكللت العمليتان بالنجاح في إنجاز طبي جديد، يُضاف إلى إنجازات المدينة.

وقال استشاري جراحة العيون، الدكتور علاء مفتي: “الجهاز يُعتبر نقلة نوعية في جراحات الجلوكوما نظرًا لصغر حجمه؛ إذ يبلغ طوله 8.5 ملليمتر، وفتحة تصريف ٧٠ (ميكرون)؛ ما يعطي نسبة أمان كبيرة”.

وأضاف: “تم بنجاح استخدام الأنبوب المجهري الجديد لمريضَين، والحالة الطبية في تحسُّن تام، وتم الاستغناء عن قطرات الجلوكوما، واستقرار ضغط العين بعد العملية”.

يُشار إلى أن جهاز الأنبوب المجهري preserflo مصنوع من مادة (SIBS) التي تتميز بخصائص مانع للتحلل، وتوافق أكثر مع أنسجة الجسم؛ ما يُقلّل من فرص حدوث الالتصاقات بعد عمليات الجلوكوما.

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Source almnatiq

