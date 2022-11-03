مستجدات الغزو الروسي.. عودة اتفاق تصدير الحبوب وموسكو تفشل في اتخاذ إجراء ضد أمريكا وأوكرانيا

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أعلنت أوكرانيا عودة اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا بعد وساطة من الأمم المتحدة وتركيا، في الوقت الذي فشلت فيه روسيا بإقناع مجلس الأمن باتخاذ إجراء ضد كل من أوكرانيا وأمريكا.

كييف وواشنطن ترحبان بعودة اتفاق تصدير الحبوب

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعودة اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بعد أن وافقت موسكو على استئناف مشاركتها في الاتفاق المبرم منذ يوليو الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تدخل للوساطة بين موسكو وكييف من أجل عودة الاتفاق، كما ناقش زيلينسكي بمدى إمكانية إرسال الحبوب إلى دول إفريقية.

كما أشاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد براس بوساطة الأمم المتحدة وتركيا لعودة الاتفاق الذي يسمح بمرور آمن للحبوب الأوكرانية، حاثاً موسكو على تمديده في وقت لاحق من هذا الشهر.

روسيا تفشل في اتخاذ إجراء ضد أوكرانيا وأمريكا

فشلت روسيا في إقناع مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق رسمي ضد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، بشأن قيامهما بتطوير برامج أسلـحة بيولوجية في أوكرانيا.

ولم يقتنع مجلس الأمن بالطلب الروسي لإدانة كييف وواشنطن، واللتين نفتا الادعاء الروسي جملة وتفصيلاً.

مساعدات سويسرية بـ 100 مليون لأوكرانيا مع اقتراب الشتاء

أعلنت الحكومة السويسرية أمس (الأربعاء) أنها ستقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، لضمان التزود بمياه الشرب وإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال المجلس الاتحادي السويسري في بيان له، إنه تبنى خطة عمل للتخفيف من تداعيات فصل الشتاء الذي يتوقع أن يكون قاسيًا على السكان في أوكرانيا.

زيلينسكي: مطالبة روسيا بضمانات دليل على فشل عدوانها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بضمانات لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، دليل على فشل عدوانها على بلاده.

واعتبر زيلينسكي في خطابه اليومي الذي يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما طالب به بوتين يظهر قوة المناهضين لروسيا عندما يظلون متحدين.



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Source akhbaar24

