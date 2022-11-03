«المحتوى المحلي» برنامج اكتفاء يؤسس قاعدة صناعية وطنية

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سلطت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الضوء، على برنامج اكتفاء، الذي أسسته شركة أرامكو، من أجل تحفيز التقنيات والابتكارات الجديدة.

تعزيز القيمة المضافة

وقالت الهيئة إن “اكتفاء” يسهم بشكل فعال في تأسيس قاعدة صناعية وطنية تنافسية، على مستوى عالمي، لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات الشركة.

ويسهم برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة “اكتفاء”، حسب الموقع الرسمي لشركة أرامكو في تطوير جهود لتحقيق القيمة في كافة مناحي أعمالنا

أهداف برنامج اكتفاء

زيادة عدد الموردين من داخل المملكةتحسين قدرات وإمكانيات سلسلة الإمداد المحليةتزويد المملكة بابتكارات جديدة من خلال عمليات البحث والتطويرالترويج للمملكة كمركز عالمي للتصدير

نسبة المحتوى المحلي في أرامكو

وأوضحت الهيئة أن نسبة المحتوى المحلي في مشتريات الشركة من السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 59%، خلال عام 2021.

وجرى استحداث 180 فرصة استثمارية، في أكثر من 10 قطاعات، لتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتلبية الاحتياج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما تم استكمال 27 استثمارا مصنعيا، منذ بداية العام الجاري 2022، ليصل العدد إلى أكثر من 132 استثمارا مصنعيا.

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Source almnatiq

