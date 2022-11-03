لمواجهة أزمة الكهرباء.. دولة أوروبية تعود لعصر الحطب

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يقبل عدد كبير من الألمان، على شراء مدافئ الحطب، وذلك بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في بلدهم.

وتعاني ألمانيا، من مشكلة في مصادر الطاقة، بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ونقص إمدادات الطاقة.

وبدأ الألمان، في تجهيز أنفسهم للشتاء وانخفاض حرارة الأجواء، بتوفير الحطب والمدافئ التي تعمل بالحطب لمواجهة أزمة الطاقة ولعجز البعض عن دفع فواتير الكهرباء والغاز بعد ارتفاع أسعارهم لمستويات قياسية.

ويفضل عدد كبير من الألمان للتوجه أظمة التدفئة البديلة، والتي أصبحت أكثر شيوعاً في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، فإن هذا الحل يصطدم بمشكلة العرض والطلب في سوق الحطب، الذي شهد تقلص المعروض من الخشب، لذلك يلجأ البعض إلى حلول أخرى والبحث عن بدائل.

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Source almnatiq

