انتشرت على مواقع التواصل.. لعبة خطيرة تهدد حياة الطلاب

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انتشرت مؤخرا، عبر منصة الفيديوهات القصيرة تيك توك وفي وقت وجيز، لعبة جديدة، يمارسها المراهقون والأطفال، تؤثر بشكل خطير على الجهاز التنفسي، وقد تؤدي إلى الموت

تحذيرات من “لعبة الموت”

وحذر تربويون متخصصون، الطلاب، من هذا التحدي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المسمى “لعبة الموت” أو تحدي “كتم الأنفاس”، حسب “الوطن”.

ورأى الخبراء أن هذه اللعبة تشكل خطرًا كبيرًا على صحة ونفسية وسلوكيات صغار السن خاصة الطلبة والطالبات، الذين يحاولون ممارستها، معتبرين أنها من أخطر التحديات، التي ظهرت على شبكة الإنترنت.

خطورة التقليد وانتشار السلبيات

وظهر التحدي، بالفعل، في عدد من المدارس، بدول عربية، فيما أوضح تربويون أن الأطفال والمراهقين محبون لتقليد ما يجدونه من محتوى على منصات التواصل خاصة عبر تيك توك المنصة المشجعة للكثير من التحديات المشابهة، للحصول على أعلى المشاهدات.

تيك توك ترد

وأصدرت “تيك توك” بيانا قالت فيه إن: “تحدى كتم الأنفاس الذي انتشر مؤخرًا ليس ضمن المحتوى الرائج أو المقبول على المنصة”.

وأوضحت أنه: “ينتهك إرشادات المجتمع الخاصة بها، لذلك فمثل هذا النوع من المحتوى محظور على تيك توك”، حسب BBC”.

وأضاف البيان: “إذا صادف وجوده فسنقوم بإزالته فورًا فإن سلامة مجتمعنا هي أولويتنا القصوى، وسنظل ملتزمين بضمان أن تيك توك مساحة آمنة وإيجابية للجميع”.

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Source almnatiq

