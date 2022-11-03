︎ . المناطق_متابعات أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أنه أثناء وجود جهة مختصة لتنظيم حكم قضائي حضرت شقيقة المنفذ ضدها إلى الموقع، وحاولت منع التنفيذ ووثقت ذلك ونشرته، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقها ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر «الأمن العام»: شرطة عسير تستكمل الإجراءات النظامية لمحاولة امرأة منع جهة مختصة من تنفيذ حكم قضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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