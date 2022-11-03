ارتفاع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ويأتي ذلك قبل صدور بيانات أمريكية عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 11:37 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.55% إلى 88.86 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.38% إلى 95.01 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

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Source almnatiq

