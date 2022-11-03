1301 قضايا اشتباه تستر تجاري - #عاجل

وسجلت وزارة التجارة 793.813 بلاغات مقبولة، ونفذت 671.951 زيارة تفتيشية، وبلغ عدد زيارات رصد أسعار السلع التموينية 18.617 زيارة، و278.494 زيارة مباشرة لبلاغات المستهلكين، وبلغ إجمالي البلاغات التجارية 1.442.155 مليون بلاغ.
وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة العام الماضي 1.388.035 مليون سجل، منها 1.181.066 مليون سجل تجاري قائم للمؤسسات، و206.969 سجلا قائما للشركات، وتمارس 36.824 سجلات تجارية قائمة النشاط الإلكتروني، وبلغ مجموع عقود تأسيس الشركات 15.237، وإجمالي التراخيص المهنية 993 ترخيصا، وبلغ عدد الأسماء التجارية 327.940 اسما تجاريا.
قضايا وبلاغات
212 قضية اشتباه غش تجاري
1301 قضية اشتباه تستر
1403 تراخيص متاجر
515.793 مليون منتج مرخص
1.4 مليون بلاغ تجاري
793.8 ألف بلاغات مقبولة
671.9 ألف زيارة تفتيشية
18.6 ألف زيارة رصد
278.4 ألف زيارة مباشرة
1.388 مليون سجل تجاري
1.181 مليون سجل للمؤسسات
206.9 آلاف سجل للشركات
36.8 ألف ممارسة للسجلات إلكترونيا
15.237 ألف عقد تأسيس
993 ترخيصا مهنيا
327.9 ألف اسم تجاري
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