شكرا لقرائتكم موجات البرد تبدأ بالمناطق الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحدث خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق، عن توقعاته لموجات البرد والحر، لافتًا إلى أن كلًّا منهما لا يأتي بشكل مفاجئ ولكن يأتي بشكل موجات لا تدوم طويلًا.

أولى موجات البرد

وأوضح الزعاق على حسابه الشخصي على موقع التواصل “تويتر”، أن أولى موجات البرد يبدأ في المناطق الشمالية وينخفض لأسفل، أما موجات الحر فيبدأ بالمناطق الجنوبية ويرتفع لأعلى، وفقًا لتحركات الشمس وما يصاحبها من تأثيرات.

هبوب الرياح

وأشار الزعاق إلى أنه في حال صارت الشمس منتصف المسافة الواقعة بين خط الاستواء ومدار الجدي كما هو الحال في مثل هذه الأيام، فإنه يتسبب في هياج بحر العرب، وهبوب الرياح الباردة التي تجبر المواطنين على ارتداء الملابس الثقيلة.