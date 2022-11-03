في نسخته الثانية.. “نور الرياض” يضيء سماء العاصمة بوميضه اللامع (فيديو)

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شهد منتزه الملك عبدالله في حي الملز بمدينة الرياض، انطلاق النسخة الثانية من فعاليات نور الرياض، والذي أضاء سماء العاصمة وسط حضور عدد من الفنانين والمهتمين.

وضم منتزه الملك عبدالله أحد المراكز الرئيسية لفعاليات الضوء الأضخم التي تعيشها العاصمة، مساحات لأعمال أبرز الفنانين المشاركين في الفعالية، التي تعد أحد روافد الإبداع ودعم المواهب حيث تقدم تجارب مذهلة للزوار.

وخلال الفعالية، ألقى المدير التنفيذي لمشروع “الرياض آرت” خالد الهزاني كلمة، جرى بعدها استعراض فيلم “مرئيس” يتناول أبرز الأعمال الضوئية المصاحبة للفعالية، تبعها عروض ضوئية لافتة بطائرات الدرونز، إضافة لجولة تعريفية للأعمال المشاركة والتعريف بفنانيها.

كما تضمن الحفل عمل الفنان الفرنسي يان كيرسالي الذي حمل عنوان “نبض من النور”، واشتمل على عرض ليلي بأضواء الليزر وينطلق من أسطح 3 أبراج في الرياض لتتقاطع مع بعضها في سماء المدينة راسمة جسراً من الأضواء الساطعة، يمكن رؤيتها من مواقع مختلفة.

يذكر أن فعالية نور الرياض التي انطلقت أمس (الأربعاء) بنسختها الثانية تحت شعار “نحلم بأفاق جديدة”، أحد برامج “مشروع الرياض آرت” ضمن مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، وتستمر لمدة 17 يوماً.

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Source akhbaar24

