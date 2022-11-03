تعرف على المتأهلين إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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انتهى مساء الأربعاء، دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم (2022 – 2023)، وتم تحديد جميع المتأهلين الـ16 إلى الدور التالي والمنتقلين إلى الدوري الأوروبي. وتأهل ريال مدريد حامل اللقب، إلى ثمن النهائي، مع ليفربول وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. في المقابل، ودعت فرق عملاقة منافسات البطولة مبكرا من دور المجموعات، أبرزها برشلونة ويوفنتوس وإشبيلية، وجميعها انتقلت إلى الدوري الأوروبي. وإليكم المتأهلين لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا كالتالي: المجموعة الأولى: نابولي الإيطالي – ليفربول الإنجليزي المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي – كلوب بروج البلجيكي المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني – إنتر الإيطالي المجموعة الرابعة: توتنهام الإنجليزي – إينتراخت فرانكفورت الألماني المجموعة الخامسة: تشيلسي الإنجليزي – ميلان الإيطالي المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني – لايبزيج الألماني المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني المجموعة الثامنة: بنفيكا البرتغالي – باريس سان جيرمان الفرنسي المتأهلون إلى الدوري الأوروبي كالتالي: أياكس وباير ليفركوزن وبرشلونة وسبورتنج لشبونة وسالزبوج وشاختار دونتسيك وإشبيلية ويوفنتوس. ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الإثنين الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في مدينة نيون السويسرية.

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