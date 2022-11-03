رينارد: علينا تقبل الانتقادات.. ودور جماهير الأخضر لا غني عنه (فيديو)

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قال مدرب المنتخب الوطني الفرنسي إيرفي رينارد، إن هناك من يعتقد أن المنتخب السعودي الأضعف في مجموعته، مضيفًا :” الأمر طبيعى علينا تقبل الانتقادات”.

وأضاف رينارد في تصريحات لقناة “SSC”: “لا أحد يتوقع نتائج عظيمة للمنتخب السعودي غيرنا نحن”، مضيفًا :”نحن نعمل بتركيز كبير، ولدينا أمة كاملة خلفنا، والكثير من الجماهير التي تساندنا، وعلينا إظهار صورة جيدة عن المنتخب السعودي، وبعدها تحقيق أفضل النتائج الممكنة”

وتابع مدرب الأخضر حديثه: “يجب علينا عدم رسم حدودًا لأنفسنا في المونديال، ونحن لن نرضى بالقليل لكن الأمر أيضًا يتعلق بترشيحات التأهل عن هذه المجموعة، وكرة القدم لا يمكن التنبؤ بنتائجها، لذلك لا يمكن توقع ما سيحدث في كأس العالم”.

وأوضح: “نهدف بالمنتخب السعودي الظهور بصورة جيدة، وتقديم أداء متميز والتسبب في مشاكل للمنافسين، وإذا نجحنا في فعل ذلك من الممكن أن نخرج بإنجاز مهم”.

ويتواجد المنتخب السعودى ضمن المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 التي تضم منتخبات: الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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Source akhbaar24

