باريس سان جيرمان يحل ثانياً في دوري الأبطال.. ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي (صور)

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حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الفوز على مضيفه يوفنتوس الإيطالي، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، بالجولة السادسة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.
تقدم البي أس جي في اللقاء بهدف كيليان مبابي في الدقيقة 13، وتعادل اليوفي بهدف ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 38.
وفي الدقيقة 69 سجل الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديش هدف الفوز لصالح فريق العاصمة الفرنسية.
وحقق باريس سان جيرمان انتصاره الأول في معقل السيدة العجوز، وكرر نفس نتيجة المباراة الأولى، لكنه فشل في انتزاع صدارة المجموعة.
وبالتالي أصبح رصيد سان جيرمان 14 نقطة، ليتأهل بالتالي كثاني للمجموعة الثامنة، بعد أن تساوى بكل شيء مع بنفيكا. ولكن فوز الفريق البرتغالي “6-1” على مكابي خارج ملعبه جعله يتصدر بأفضلية عدد الأهداف خارج ملعبه.
في المقابل تساوى يوفنتوس مع مكابي حيفا برصيد 3 نقاط، ليذهب الفريق الإيطالي للدوري الأوروبي.
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Source akhbaar24
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