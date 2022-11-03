︎ . المناطق_متابعات نصح الخبير التقني سالم الحربي مستخدمي هواتف أندرويد بحذف 4 تطبيقات فورا، بسبب عرضها لإعلانات تتسبب في اختراق بيانات المستخدم. وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: “لكل مستخدمي أندرويد احذف هذه التطبيقات الأربعة التي تعرض الإعلانات وتسرق بياناتك الشخصية وتتجسس على جهازك وهي : 1- Bluetooth Auto Connect 2- Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB 3- Mobile transfer: smart switch 4- Bluetooth App Sende ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر تقني لمستخدمي هواتف أندرويد: 4 تطبيقات احذفها من هاتفك فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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