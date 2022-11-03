تشيلسي يهزم دينامو زغرب ويتصدر مجموعته في أبطال أوروبا

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نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على نظيره دينامو زغرب (2-1) في مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا، على ملعب “ستامفورد بريدج”، في ختام منافسات المجموعة الخامسة.
وأحرز هدفي تشيلسي رحيم سترلينج في الدقيقة (18)، ودينيس زكريا (30)، فيما سجل برونو بتكوفيتش هدف دينامو زغرب الوحيد (7).
وارتفع رصيد البلوز إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بعدما ضمن تأهله إلى ثمن النهائي في وقت سابق، فيما تجمد رصيد دينامو زغرب عند 4 نقاط في المركز الأخير.
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Source akhbaar24
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