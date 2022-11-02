شكرا لقرائتكم الحربي: الطلاق صار زي شربة المويه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علق الإعلامي طارق الحربي على تقرير صحفي يفيد بوقوع حالة طلاق كل 10 دقائق بالمملكة.

الموضوع أصبح نفسيًّا

وأردف الحربي في برنامج طارق شو الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية، قائلًا: الموضوع ليس بالسهل، مشيرًا إلى أنه كان يرجع أسباب الطلاق قديمًا إلى عدم تحمل الزوج أو الزوجة للمسؤولية، مبينًا أن الموضوع أصبح نفسيًّا، فأصبح الكثير يتساهل في عملية الطلاق حتى أصبح مثل شربة الماء.

وتابع الحربي: صاروا يطلقون على بخاري ومشاوي، على أي شيء وأصبحت أقرب كلمة، ما عندك شيء تاني تحلف فيه، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من دولة تحلف بالطلاق.