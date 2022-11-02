اخبار السعوديه

انسيابية في حركة المسافرين بجوازات المطارات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم انسيابية في حركة المسافرين بجوازات المطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة

الرياض - محمد الوسيري - شهدت جوازات مطار الملك خالد الدولي في الرياض حالة من انسيابية في حركة المسافرين.

انسيابية:

ونشرت المديرية العامة للجوازات على حسابها الرسمي بموقع تويتر، لقطات تبين الانسيابية العالية في حركة المسافرين بالجوازات، وذلك بعد حدوث عطل جزئي شهدته منصات الجوازات في بعض المنافذ وتم حله قبل ساعات.

كذلك شهدت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة حالة من الانسيابية في حركة المسافرين وتنفيذ إجراءات المسافرين بيسر وسهولة.

كما شهدت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة انسيابية عالية في حركة المسافرين.

عطل جزئي:

وأعلنت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق عن عودة العمل في منصات الجوازات في المنافذ وإنهاء إجراءات المسافرين بعد عطل جزئي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا