شكرا لقرائتكم انسيابية في حركة المسافرين بجوازات المطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت جوازات مطار الملك خالد الدولي في الرياض حالة من انسيابية في حركة المسافرين.

انسيابية:

ونشرت المديرية العامة للجوازات على حسابها الرسمي بموقع تويتر، لقطات تبين الانسيابية العالية في حركة المسافرين بالجوازات، وذلك بعد حدوث عطل جزئي شهدته منصات الجوازات في بعض المنافذ وتم حله قبل ساعات.

كذلك شهدت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة حالة من الانسيابية في حركة المسافرين وتنفيذ إجراءات المسافرين بيسر وسهولة.

كما شهدت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة انسيابية عالية في حركة المسافرين.

عطل جزئي:

وأعلنت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق عن عودة العمل في منصات الجوازات في المنافذ وإنهاء إجراءات المسافرين بعد عطل جزئي.