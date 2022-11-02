شكرا لقرائتكم تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعرضت 3 منافذ حدودية وجسر الملك فهد لعطل جزئي تسبب في تعثر حركة المسافرين، مساء اليوم الأربعاء.

وأشارت قناة “الإخبارية”، إلى تعثر حركة مرور المسافرين في منافذ سلوى والرقعي وجسر الملك فهد، بالإضافة لمنفذ حالة عمار بسبب عطل تقني.

عطل تقني

وقالت القناة إن العطل التقني تسبب في تعطل حركة المسافرين في المنافذ الأربعة منذ ساعات، في وقت تعمل فيه الجوازات على حل الإشكال التقني.

ولم تمر إلا فترة قصيرة للغاية ونجحت المديرية العامة للجوازات في حل العطل الجزئي، وهو ما أعلنت عنه على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عودة العمل في منصات الجوازات في المنافذ وإنهاء إجراءات المسافرين بعد عطل جزئي.

بدء تسيير الحركة:

وأكدت “قناة الإخبارية” عبر فيديو نشرته على صفحتها عن بدء تسيير حركة المسافرين في منفذ جسر الملك فهد.